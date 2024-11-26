Уральский полпред встретился со свердловскими волонтерами и активистами

Добровольцы ВСКС показали полпреду имеющееся оборудование, в том числе предназначенное для перевозки раненых военнослужащих, которые прибывают в Свердловскую область из зоны специальной военной операции (СВО) для лечения и операции, и показали курсы обучения управлению беспилотниками и оказания первой помощи при ЧС с элементами тактической медицины. Кроме того, Артем Жога побывал в пункте приема гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев, военнослужащих и их семей, познакомился с работой психологической службы центра и деятельностью уральских умельцев, которые занимаются изготовлением необходимых вещей для бойцов СВО.