Уральский полпред встретился со свердловскими волонтерами и активистами

Добровольцы ВСКС показали полпреду имеющееся оборудование, в том числе предназначенное для перевозки раненых военнослужащих, которые прибывают в Свердловскую область из зоны специальной военной операции (СВО) для лечения и операции, и показали курсы обучения управлению беспилотниками и оказания первой помощи при ЧС с элементами тактической медицины. Кроме того, Артем Жога побывал в пункте приема гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев, военнослужащих и их семей, познакомился с работой психологической службы центра и деятельностью уральских умельцев, которые занимаются изготовлением необходимых вещей для бойцов СВО.
Свердловское региональное отделение ВСКС создано в 2008 году, в организации сегодня участвуют 572 добровольца-спасателя, которые прошли программу «Первоначальная подготовка спасателей». Добровольцы совершили более 400 оперативных выездов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Напомним, в начале месяца в Верхней Пышме (Свердловская область) прошел форум «Патриоты Урала», в котором приняли участие волонтеры и гражданские активисты Урала. На нем все участники могли поделиться наработками, озвучить идеи и проблемы.