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Евгений Куйвашев представил депутатам законопроект о новых налоговых преференциях

В первую очередь речь идет о законопроекте, предполагающем налоговый вычет для организаций, оказывающих безвозмездную финансовую помощь образовательным учреждениям проекта «Уральская инженерная школа». Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Документ разработан по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Законопроект был представлен на заседании комитета Заксобрания по бюджету, финансам и налогам. Он регламентирует введение инвестиционного вычета по налогу на прибыль в размере до 50% от суммы средств, переданных образовательному учреждению, участвующему в проекте «Уральская инженерная школа». Максимальная сумма, с которой можно получить вычет — 50 миллионов рублей в год. Предполагается, что предложение будет действовать в 2025 и 2026 годах.

До этого момента право на 50-процентный инвестиционный налоговый вычет от стоимости безвозмездно переданного учебным заведениям имущества приобрели участники и партнеры федерального проекта «Профессионалитет».

Также депутатам был представлен законопроект, позволяющий предпринимателям региона с начала следующего года применять автоматизированную упрощённую систему налогообложения — АвтоУСН. Это специфический налоговый режим, позволяющий рассчитывать налоги автоматически, не прибегая к отчетности и не выплачивая страховых взносов. При этом численность сотрудников компании не должна превышать пяти человек, а доход — 60 млн в год. В перспективе на АвтоУСН может перейти порядка 54 тысяч уральских налогоплательщиков.

Как ранее сообщалось, расходы бюджета Свердловской области в следующем году должны вырасти на 52 млрд рублей и составить 490 млрд рублей. Об этом во время представления финансового документа депутатам Заксобрания сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Планируется в следующем году построить и реконструировать десятки больниц, школ и детсадов. Глава региона рассказал о перевыполнении плана по расселению аварийных домов, социальной газификации, строительстве дорог, помощи семьям.