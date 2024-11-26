Евгений Куйвашев представил депутатам законопроект о новых налоговых преференциях

Законопроект был представлен на заседании комитета Заксобрания по бюджету, финансам и налогам. Он регламентирует введение инвестиционного вычета по налогу на прибыль в размере до 50% от суммы средств, переданных образовательному учреждению, участвующему в проекте «Уральская инженерная школа». Максимальная сумма, с которой можно получить вычет — 50 миллионов рублей в год. Предполагается, что предложение будет действовать в 2025 и 2026 годах.