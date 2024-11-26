Евгений Куйвашев представил депутатам законопроект о новых налоговых преференциях

Законопроект был представлен на заседании комитета Заксобрания по бюджету, финансам и налогам. Он регламентирует введение инвестиционного вычета по налогу на прибыль в размере до 50% от суммы средств, переданных образовательному учреждению, участвующему в проекте «Уральская инженерная школа». Максимальная сумма, с которой можно получить вычет — 50 миллионов рублей в год. Предполагается, что предложение будет действовать в 2025 и 2026 годах.
До этого момента право на 50-процентный инвестиционный налоговый вычет от стоимости безвозмездно переданного учебным заведениям имущества приобрели участники и партнеры федерального проекта «Профессионалитет».
Также депутатам был представлен законопроект, позволяющий предпринимателям региона с начала следующего года применять автоматизированную упрощённую систему налогообложения — АвтоУСН. Это специфический налоговый режим, позволяющий рассчитывать налоги автоматически, не прибегая к отчетности и не выплачивая страховых взносов. При этом численность сотрудников компании не должна превышать пяти человек, а доход — 60 млн в год. В перспективе на АвтоУСН может перейти порядка 54 тысяч уральских налогоплательщиков.
Как ранее сообщалось, расходы бюджета Свердловской области в следующем году должны вырасти на 52 млрд рублей и составить 490 млрд рублей. Об этом во время представления финансового документа депутатам Заксобрания сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
Планируется в следующем году построить и реконструировать десятки больниц, школ и детсадов. Глава региона рассказал о перевыполнении плана по расселению аварийных домов, социальной газификации, строительстве дорог, помощи семьям.