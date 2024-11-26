Шавката Мирзиёева избрали председателем НОК Узбекистана

Накануне в Ташкенте состоялась Генеральная ассамблея НОК Узбекистана.
Премьер-министр Абдулла Арипов отметил значительные успехи узбекских спортсменов на международной арене за последние годы и вместе с тем указал на неиспользованные возможности.
«На совещании рассмотрен организационный вопрос. На должность председателя Национального олимпийского комитета выдвинута и единогласно избрана кандидатура Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева».
Также Генеральная ассамблея избрала Отабека Умарова на должность первого заместителя председателя НОК, Шерзода Ташматова — на должность заместителя председателя, Ойбека Касымова — на должность генерального секретаря комитета.
Предыдущий председатель НОК Узбекистана Рустам Шаабдурахманов покинул этот пост по собственному желанию в 2022 году, работу НОК до настоящего времени координировал министр спорта республики Адхам Икрамов.