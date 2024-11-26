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Шавката Мирзиёева избрали председателем НОК Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев избран председателем Национального олимпийского комитета (НОК) РУз, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Накануне в Ташкенте состоялась Генеральная ассамблея НОК Узбекистана.

Премьер-министр Абдулла Арипов отметил значительные успехи узбекских спортсменов на международной арене за последние годы и вместе с тем указал на неиспользованные возможности.

«На совещании рассмотрен организационный вопрос. На должность председателя Национального олимпийского комитета выдвинута и единогласно избрана кандидатура Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева».

говорится в сообщении.

Также Генеральная ассамблея избрала Отабека Умарова на должность первого заместителя председателя НОК, Шерзода Ташматова — на должность заместителя председателя, Ойбека Касымова — на должность генерального секретаря комитета.

Предыдущий председатель НОК Узбекистана Рустам Шаабдурахманов покинул этот пост по собственному желанию в 2022 году, работу НОК до настоящего времени координировал министр спорта республики Адхам Икрамов.

Шавкат Мирзиеев