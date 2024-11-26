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Совет Госдумы проведёт совещание в Ростовской области

Это произойдёт в весеннюю сессию 2025 года.

Совет Государственной думы РФ запланировал провести три выездных совещания в весеннюю сессию 2025 года — в Великом Новгороде, Сыктывкаре и Ростове-на-Дону. Об рассказали в пресс-службе парламента. Соответствующее распоряжение подписал председатель Думы Вячеслав Володин.

Организовывать совещание в Ростовской области будет депутат от региона и вице-спикер Виктория Абрамченко, а также глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин.

Предполагается, что парламентарии обсудят социально-экономические вопросы регионов, соберут мнение жителей и проанализируют проблемы на местах.