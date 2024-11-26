Совет Госдумы проведёт совещание в Ростовской области

Совет Государственной думы РФ запланировал провести три выездных совещания в весеннюю сессию 2025 года — в Великом Новгороде, Сыктывкаре и Ростове-на-Дону. Об рассказали в пресс-службе парламента. Соответствующее распоряжение подписал председатель Думы Вячеслав Володин.
Организовывать совещание в Ростовской области будет депутат от региона и вице-спикер Виктория Абрамченко, а также глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин.
Предполагается, что парламентарии обсудят социально-экономические вопросы регионов, соберут мнение жителей и проанализируют проблемы на местах.