Совет Госдумы проведёт совещание в Ростовской области

Совет Государственной думы РФ запланировал провести три выездных совещания в весеннюю сессию 2025 года — в Великом Новгороде, Сыктывкаре и Ростове-на-Дону. Об рассказали в пресс-службе парламента. Соответствующее распоряжение подписал председатель Думы Вячеслав Володин.