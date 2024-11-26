Лондон тайно поставил Киеву десятки ракет Storm Shadow. Военная операция, день 1007-й

8:28 ❗️ Правительство Великобритании передало Украине еще десятки крылатых ракет Storm Shadow, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Публично об этом не сообщалось.

Storm Shadow были отправлены на Украину несколько недель назад, после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности, сообщили собеседники агентства. Они отметили, что это произошло еще до того, как США и Великобритания разрешили ВСУ использовать их для ударов по целям на российской территории.

8:24 ЕС предлагает ввести санкции против нескольких китайских фирм, которые, как считают в Брюсселе, помогают российским компаниям в разработке дронов, используемых в боях на Украине, сообщает Bloomberg.

Помимо того, Еврокомиссия изучает возможность введения ограничений против российских нефтяных танкеров, 50 физических и около 30 юридических лиц, передает агентство.

8:21 Италия не будет посылать своих солдат на Украину, заявил руководитель министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни.

8:19 Украинские чиновники и главы компаний ищут способы убедить избранного президента США Дональда Трампа, что продолжение помощи Киеву отвечает его интересам, это «не благотворительность», а «выгодная экономическая и геостратегическая возможность», сообщает The Washington Post.

8:16 Взрывы ночью произошли в Киеве и Обухове Киевской области, сообщила «Страна.ua».

8:13 Министр обороны Эстонии Певкур призвал союзников Киева не отправлять войска на Украину, так как риски от подобных шагов перевешивают преимущества, пишет Hill.

