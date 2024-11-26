«Сейчас, когда война на Украине вступила в критическую стадию, Европе пора усилить нашу безопасность и коллективную оборону. Мы вместе работаем над укреплением восточного фланга НАТО», — сказал он.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВСУ терпят полное фиаско на всей линии боевого соприкосновения, их подразделения продолжают отступать. Он добавил, что поставка западного оружия Украине не повлияла на ситуацию на фронте.
В России не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.