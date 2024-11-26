Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко и Шахбаз Шариф проводят переговоры в Исламабаде

26 ноября, Исламабад /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проводят официальные переговоры в Исламабаде, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Перед тем как отправиться в резиденцию премьер-министра Пакистана, Александр Лукашенко провел протокольную встречу с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром. Глава внешнеполитического ведомства в соответствии с практикой государственного протокола Пакистана кратко представил Президенту информацию об основных элементах программы визита и состоянии двусторонних белорусско-пакистанских отношений, после чего глава государства направился в официальную резиденцию премьер-министра.

Шахбаз Шариф встретил белорусского лидера у крыльца. Переговорам предшествовала церемония фотографирования и официальной встречи Александра Лукашенко премьер-министром Пакистана с участием роты почетного караула и исполнением государственных гимнов.

Затем Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф посадили дерево на территории резиденции и только после этого направились на переговоры. Встреча проходит в узком составе, затем присоединятся члены делегаций.

Основное внимание стороны уделят расширению взаимовыгодного сотрудничества с акцентом на практические шаги по развитию торгово-экономического взаимодействия. Ожидается, что Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф рассмотрят наиболее перспективные направления сотрудничества и обсудят совместный план действий на перспективу.

Лукашенко Александр