Лукашенко и Шахбаз Шариф проводят переговоры в Исламабаде

Перед тем как отправиться в резиденцию премьер-министра Пакистана, Александр Лукашенко провел протокольную встречу с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром. Глава внешнеполитического ведомства в соответствии с практикой государственного протокола Пакистана кратко представил Президенту информацию об основных элементах программы визита и состоянии двусторонних белорусско-пакистанских отношений, после чего глава государства направился в официальную резиденцию премьер-министра.
Шахбаз Шариф встретил белорусского лидера у крыльца. Переговорам предшествовала церемония фотографирования и официальной встречи Александра Лукашенко премьер-министром Пакистана с участием роты почетного караула и исполнением государственных гимнов.
Затем Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф посадили дерево на территории резиденции и только после этого направились на переговоры. Встреча проходит в узком составе, затем присоединятся члены делегаций.
Основное внимание стороны уделят расширению взаимовыгодного сотрудничества с акцентом на практические шаги по развитию торгово-экономического взаимодействия. Ожидается, что Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф рассмотрят наиболее перспективные направления сотрудничества и обсудят совместный план действий на перспективу.