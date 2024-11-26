Лукашенко и Шахбаз Шариф проводят переговоры в Исламабаде

Перед тем как отправиться в резиденцию премьер-министра Пакистана, Александр Лукашенко провел протокольную встречу с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром. Глава внешнеполитического ведомства в соответствии с практикой государственного протокола Пакистана кратко представил Президенту информацию об основных элементах программы визита и состоянии двусторонних белорусско-пакистанских отношений, после чего глава государства направился в официальную резиденцию премьер-министра.