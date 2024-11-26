Мининформ: доступ блокируется лишь к отдельным материалам и аккаунтам

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о госбезопасности Генпрокуратуры Валерий Шуляк в свою очередь уточнил, что на первый раз в этом случае следует «административка» — штраф от 20 до 30 базовых величин (от 800 до 1200 рублей).