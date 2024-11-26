Мининформ: доступ блокируется лишь к отдельным материалам и аккаунтам

По его словам, в данный момент ведомство не идет на радикальные шаги по блокировке конкретных социальных сетей целиком — лишь отдельные аккаунты и материалы признаются экстремистскими и доступ к ним блокируется.
«Прекрасно понимаем, что сегодня на этих площадках продолжают работать, пусть и с определенными ограничениями, наши государственные СМИ, а значит, мы имеем возможность выхода на достаточно широкую аудиторию», — отметил Кунцевич в эфире телеканала СТВ.
Он проинформировал, что в Беларуси действует список экстремистских материалов, который в настоящий момент насчитывает 6565 позиций. При этом порядка двух тысяч материалов были включены в этот перечень в 2024 году.
Замминистра добавил, что человек, который пользуется, копирует, пересылает экстремистские ресурсы, должен отдавать себе отчет в том, что может попасть под уголовную и административную ответственность.
Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о госбезопасности Генпрокуратуры Валерий Шуляк в свою очередь уточнил, что на первый раз в этом случае следует «административка» — штраф от 20 до 30 базовых величин (от 800 до 1200 рублей).