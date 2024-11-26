В ФРГ заявили о возможности обучения украинских военных на уровне бригад

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Начальник штаба планирования в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг сделал заявление, что немецкие инструкторы могут проводить обучение украинских военных на уровне батальонов и бригад.
Генерал-майор Фройдинг является главным координатором немецкой военной помощи Киеву.
«Обучение является предметом обсуждения с нашими украинскими партнерами… Я обсуждал с (министром обороны Украины) Рустемом Умеровым, как мы можем улучшить наши усилия в этом направлении. Есть определенные идеи по подготовке, особенно на уровне ваших штабов батальонов и бригад, чтобы сделать их более эффективными и боеспособными», — приводит слова Фройдинга украинское агентство Укринформ.
Отвечая на вопрос журналиста о возможности обучения военных ВСУ на территории Украины, немецкий генерал отметил, что не видит в этом практических преимуществ. «Это более рискованно, потому что россияне будут пытаться поразить любые учебные объекты в Украине, где будут находиться военные НАТО», — подчеркнул он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.