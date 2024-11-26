Вениамин Кондратьев озвучил, когда будет готов детский сад в селе Витязево

На данный момент в здании завершаются работы по монтажу кровли, установке инженерных систем и устройству теневых навесов на территории. Строительство идет по графику, в котором участвует более 50 человек. Согласно контракту сдача объекта в декабре 2025 года, но строители обещают завершить все работы уже весной.