Вениамин Кондратьев озвучил, когда будет готов детский сад в селе Витязево

В селе Витязево в Краснодарском крае продолжается строительство детского сада. Объект уже готов на 75%. Решение новом дошкольном учреждение было принято в прошлом году во время «Прямой линии» с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Кубани.
Единственный детский сад селе переполнен и появилась острая необходимость в дополнительном образовательном учреждении. По поручению главы края было разработано проектирование двухэтажного здания на 240 мест, стоимость строительства составила более 628 млн рублей. Средства выделены в рамках краевой программы «Развитие общественной безопасности». Новое дошкольное учреждение будет расположено на улице Горького.
На данный момент в здании завершаются работы по монтажу кровли, установке инженерных систем и устройству теневых навесов на территории. Строительство идет по графику, в котором участвует более 50 человек. Согласно контракту сдача объекта в декабре 2025 года, но строители обещают завершить все работы уже весной.