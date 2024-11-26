С Казахстаном у нас особые отношения — глава Республики Башкортостан Хабиров

«Мы очень активно работаем с теми государствами, которые открыты к диалогу и сотрудничеству. Это такие, как: Казахстан, Беларусь, Узбекистан. Очень активно наши предприниматели работают с предпринимателями КНР, сотрудничество с партнерами из Турции так же не остановилось. Поэтому это основные наши партнеры, где товарооборот тех стран, которые я назвал, превышает 50% всего товарооборота Башкортостана. Мы все дальше и дальше уходим от простого товарообмена и все мы заинтересованы в более глубокой промышленной кооперации».