С Казахстаном у нас особые отношения — глава Республики Башкортостан Хабиров

«Мы очень активно работаем с теми государствами, которые открыты к диалогу и сотрудничеству. Это такие, как: Казахстан, Беларусь, Узбекистан. Очень активно наши предприниматели работают с предпринимателями КНР, сотрудничество с партнерами из Турции так же не остановилось. Поэтому это основные наши партнеры, где товарооборот тех стран, которые я назвал, превышает 50% всего товарооборота Башкортостана. Мы все дальше и дальше уходим от простого товарообмена и все мы заинтересованы в более глубокой промышленной кооперации».
Есть очень серьезные договоренности и развитие процесса по промышленной кооперации с Казахстаном, отметил глава Республики Башкортостан. Прежде всего в области нефтехимической промышленности и добычи полезных ископаемых.
Что касается казахстанских инвесторов, то в республике создано очень широкое инфраструктурное меню для привлечения инвестиций. Это и преференциальная территория и экономическая зона, и целый ряд государственных мер, включая налоговые режимы. Чтобы можно было инвестировать безопасно и выгодно, сказал Хабиров.
«Эти все меры распространяются на наших зарубежных партнеров, включая Республику Казахстан. С Казахстаном у нас особые отношения, именно в Казахстане мы открыли одно из первых представительств Республики Башкортостан в составе представительства РФ. Безусловно, способствует отношениям с Казахстаном то, что у нас общие корни, общие традиции и общие формы хозяйствования были долгие века. Поэтому мы друг друга очень хорошо понимаем».
Затронул он и вопрос туризма. Первое, что было необходимо сделать в казахстанско-башкирских отношениях — наладить авиасообщение. И оно уже налажено, сейчас есть рейс в Алматы и Астану из Башкортостана.
«Мы заинтересованы в том, чтобы открыть Казахстан для башкирских туристов, мы это делали через программу башкирского долголетия. Когда мы софинансировали из госбюджета стоимость билетов для программы “Башкирское долголетие” для наших пенсионеров, которые выезжают в Астану. Нашим жителям конечно интересна Алматы и горнолыжные курорты. Это две основные точки, куда мы будем дальше направлять. В свою очередь, мы предложили нашим коллегам из Казахстана посмотреть Башкортостан, это очень большие услуги в сфере медицинского туризма и казахские партнеры активно этим пользуются».
К тому же, сеть здравниц Башкортостана — это ключевой иностранный партнер и ключевые иностранные туристы именно из Казахстана.
Ну, а самое главное — это то, что пришло еще с Советского Союза и это промышленное разделение труда. Очень много казахстанских предприятий нуждаются в нашем оборудовании, подчеркнул Хабиров. Так же, как и башкирские предприятия нуждаются в казахстанском оборудовании. А потому, промышленное разделение труда и промышленная кооперация идут достаточно эффективно.
К слову, число желающих принять участие в форуме растет. Это более 3 тысяч человек, отметили организаторы мероприятия. Официальные делегации прибыли из более чем 30 регионов. 27 ноября ожидается приезд большой делегации из Казахстана, это вице-премьер Галымжан Койшибаев и другие официальные лица. Это акимы и предприниматели.