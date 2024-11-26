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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с Владимиром Якушевым

Стороны обсудили развитие регионального отделения партии «ЕР».

Источник: Единая Россия

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 25 ноября работал в Москве. Во время своей поездки он встретился с врио секретаря генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым. Они обсудили реализацию народной программы партии, развитие реготделения и подготовку к предстоящим избирательным кампаниям.

Так, в планах — качественное обновление партийных рядов. Предполагается привлекать больше молодежи и гражданских активистов, в том числе участников спецоперации.

«Нам нужны активные люди, вовлекающие в свою работу окружающих, имеющие контакты с людьми старшего возраста, с семьями участников СВО, понимающие проблемы региона и главное — предлагающие их решения», — отметил Вячеслав Федорищев.

Также губернатор рассказал на встрече с Владимиром Якушевым о некоторых направлениях работы по программе развития региона до 2036 года «Самара 450». Сейчас в реготделении партии собирают идеи и предложения активистов.

Кроме того, Вячеслав Федорищев рассказал врио секретаря генсовета о реализации в Самарской области партпроекта «Новая школа». В рамках него в 2024 году планируется достроить четыре новых учебных заведения. В ближайшие три года в регионе также должны капитально отремонтировать 33 школы. Минпросвещения РФ уже одобрило поданные губернией заявки.