Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с Владимиром Якушевым

Кроме того, Вячеслав Федорищев рассказал врио секретаря генсовета о реализации в Самарской области партпроекта «Новая школа». В рамках него в 2024 году планируется достроить четыре новых учебных заведения. В ближайшие три года в регионе также должны капитально отремонтировать 33 школы. Минпросвещения РФ уже одобрило поданные губернией заявки.