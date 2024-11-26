В Думе предложили механизм снятия запрета с террористических организаций

«Со временем может возникнуть ситуация, при которой организация после включения ее в список террористических организаций прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение названных преступлении. Однако в законодательстве Российской Федерации не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации», — сказано в пояснительной записке к документу.