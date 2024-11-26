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В Думе предложили механизм снятия запрета с террористических организаций

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает приостановку запрета на деятельность террористических организаций, если они прекратили поддержку терроризма, документ размещен в законодательной базе нижней палаты парламента.

Источник: РБК

«Со временем может возникнуть ситуация, при которой организация после включения ее в список террористических организаций прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение названных преступлении. Однако в законодательстве Российской Федерации не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации», — сказано в пояснительной записке к документу.

Приостанавливать запрет смогут по заявлению генпрокурора на основании решения суда.

Без возможности исключения организаций из списка террористических нельзя признать правительство талибов, пришедших к власти в Афганистане три года назад («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация), отмечал МИД.

Материал дополняется.

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