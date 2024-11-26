NYT узнала о дедлайне по заключению перемирия между Израилем и Ливаном

На фоне давления со стороны США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что открыт для заключения соглашения о прекращении огня с «Хезболлой». При этом Вашингтон настаивает, чтобы оно было заключено до Дня благодарения (28 ноября), сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные израильские источники.
По словам собеседников издания, за последние недели посредники добились значительного прогресса в достижении соглашения о прекращении огня, однако «камнем преткновения» стало настойчивое требование Нетаньяху обеспечить гарантии, что Израиль может возобновить боевые действия, если «Хезболла» нарушит перемирие.
Согласно предполагаемому соглашению, израильские войска будут выведены из Ливана в течение 60 дней, а «Хезболла» отойдет на север, дальше от израильской границы, рассказали собеседники NYT. При этом на юге Ливана будет развернута регулярная ливанская армия, тогда как «Хезболла» останется к северу от реки Литани, что будет равносильно появлению буферной зоны.
Официально прекращение огня будет соглашением между Израилем, Ливаном и странами-посредниками, включая США. Однако, как рассказали источники NYT, Израиль обеспокоен тем, что в последний раз, когда он подписал аналогичное соглашение о прекращение огня в 2006 году, Ливан не смог удержать «Хезболлу» подальше от своей южной границы. Reuters также пишет, что объявить о заключенной сделке планируют президенты США и Франции — Джо Байден и Эмманюэль Макрон.
Израиль с конца сентября проводит операцию по уничтожению боевой инфраструктуры «Хезболлы» на территории Ливана. До этого группировка регулярно наносила удары по позициям ЦАХАЛ в ответ на действия в секторе Газа. За это время израильская армия отчиталась о ликвидации сразу нескольких высокопоставленных лиц «Хезболлы», включая ее лидера Хасана Насраллы.
О том, что Ливан и «Хезболла» согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем, стало известно на прошлой неделе. «Хезболла» представила свой ответ на американский проект соглашения о прекращении огня. Ее генсек Наим Касем также выступил против того, чтобы Израиль имел право применять силу в постконфликтный период. Позже Ynet также сообщила, что израильские власти предварительно одобрили соглашение о прекращении огня в Ливане.
Согласно источникам Ynet, в рамках потенциальных договоренностей Тель-Авив требует прописать в соглашении «свободу действий Израиля» в случае нарушений с ливанской стороны; уточнить формулировки по спорным пограничным пунктам; сократить участие Франции в инспекционном механизме. Издание напоминает, что напряженность в отношениях с Парижем возникла после поддержки французскими властями ордеров Международного уголовного суда на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта.