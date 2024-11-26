NYT узнала о дедлайне по заключению перемирия между Израилем и Ливаном

Официально прекращение огня будет соглашением между Израилем, Ливаном и странами-посредниками, включая США. Однако, как рассказали источники NYT, Израиль обеспокоен тем, что в последний раз, когда он подписал аналогичное соглашение о прекращение огня в 2006 году, Ливан не смог удержать «Хезболлу» подальше от своей южной границы. Reuters также пишет, что объявить о заключенной сделке планируют президенты США и Франции — Джо Байден и Эмманюэль Макрон.