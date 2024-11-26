Правительство разработало пакет из 30 мер по защите от кибермошенничества

Как рассказал вице-президент Сбербанка по кибербезопасности Сергей Лебедь, 85 процентов случаев мошенничества связаны с обманом по телефону. По оценке банка, против россиян работает более 400 кол-центров на Украине. И если в 2021 году россиянам поступало два миллиона звонков мошенников в сутки, то в январе этого года зафиксировали 20 миллионов в сутки. Сейчас число случаев значительно уменьшилось — до шести миллионов в день.