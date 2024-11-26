Бортников заявил, что мир идет к новой системе безопасности

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Мир идет к созданию новой системы международной безопасности с участием стран глобального Юга и Востока, чему противится коллективный Запад. Такую оценку дал директор ФСБ России Александр Бортников на проходящем в Москве ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб (СОРБ) государств — участников СНГ.
«Сегодняшняя встреча проходит в условиях фундаментальной перестройки мирового порядка. Прошедший недавно в Казани саммит БРИКС подтвердил это. Формируется многополярное политическое и экономическое пространство и создается новая, “инклюзивная” система международной безопасности с участием стран глобального Юга и Востока», — подчеркнул глава ФСБ.
При этом, отметил он, коллективный Запад во главе с США, стремясь сохранить свое доминирование и продолжение хищнической колониальной политики, способен противопоставить этим процессам лишь «разжигание всеобщей напряженности».