Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бортников заявил, что мир идет к новой системе безопасности

Директор ФСБ отметил, что Запад способен противопоставить этим процессам лишь «разжигание всеобщей напряженности».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Мир идет к созданию новой системы международной безопасности с участием стран глобального Юга и Востока, чему противится коллективный Запад. Такую оценку дал директор ФСБ России Александр Бортников на проходящем в Москве ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб (СОРБ) государств — участников СНГ.

«Сегодняшняя встреча проходит в условиях фундаментальной перестройки мирового порядка. Прошедший недавно в Казани саммит БРИКС подтвердил это. Формируется многополярное политическое и экономическое пространство и создается новая, “инклюзивная” система международной безопасности с участием стран глобального Юга и Востока», — подчеркнул глава ФСБ.

При этом, отметил он, коллективный Запад во главе с США, стремясь сохранить свое доминирование и продолжение хищнической колониальной политики, способен противопоставить этим процессам лишь «разжигание всеобщей напряженности».

ФСБ
СНГ