На Западе набросились на НАТО из-за удара «Орешника»

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Последствия применения ракеты «Орешник» ужасают, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.
«Применив “оружие судного дня” (“Орешник”) для удара по заводу в Днепропетровске, Россия продемонстрировала свою способность поразить любую точку Европы по своему усмотрению. Последствия ужасают, но безумцы в руководстве НАТО продолжают эскалацию», — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник», в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных «Орешнику».