По словам главы киевского режима, он провел беседу с главкомом ВСУ Александром Сырским, отметив сложную ситуацию для украинских войск в ДНР и, в особенности, на Кураховском направлении.
«Зачем нужно было расторгать (Стамбульские. — Прим. ред.) соглашения два года назад, чтобы сейчас еле-еле удерживать позиции?» — спросила Панченко.
В субботу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что более десяти боевиков ВСУ сдались в плен в юго-восточной части города Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от оккупации ВСУ ведутся ожесточенные бои.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.