В защиту дехкан и фермеров: в РУз разработали законопроект о страховании сельхозрисков

Ранее по инициативе президента 260 тыс. гектаров земли распределили между 800 тыс. граждан для возделывания. Кроме того, на основе Сайхунабадского опыта активно поддерживают выращивание продукции на приусадебных участках. Практика подтвердила эффективность этих мер для создания рабочих мест и обеспечения доходов населения, особенно молодежи. Также этот подход стал важным фактором в увеличении объемов сельхозпроизводства, что позволило избежать резкого роста цен на продукты.