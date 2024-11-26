Токаев провёл кадровые перестановки в Министерстве обороны РК

Распоряжениями Главы государства:
- Жусупов Асан Куанышевич освобождён от должности главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан;
- Уштаев Куанышбек Ускенбаевич освобождён от должности командующего войсками регионального командования «Юг».
Также в Акорде сообщили, что Кучекбаев Мереке Матимович назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РК, а командующим войсками регионального командования «Юг» стал Ибраев Ержан Вакасович, освобождённый от ранее занимаемой должности.
Мереке Кучекбаев родился 7 августа 1976 года в Уральской области.
Образование:
- Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (1997);
- Национальный университет обороны им. Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы (2007);
- Военная академия Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2017).
Воинская служба:
- командир танкового взвода, танковой роты, начальник штаба — Заместитель командира танкового батальона, Командир батальона;
- командир войсковой части 43053 (02.2003−03.2005);
- командир войсковой части 32039 (03.2005−06.2007);
- начальник штаба — первый заместитель командира войсковой части 25744 (06.2007−10.2007);
- командир войсковой части 10810 (10.2007−01.2012);
- командир войсковой части 25744 (01.2012−11.2013);
- заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) — Начальник управления боевой подготовки Управления командующего войсками регионального командования «Юг» (11.2013−06.2017);
- зместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками (по боевой подготовке) — начальник управления боевой подготовки Управления командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (07.2017−12.2017);
- начальник штаба — первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (12.2017−01.2020);
- командующий войсками Регионального командования «Астана» (01.2020−06.2021);
- командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан (06.2021−03.2022);
- командующий войсками регионального командования «Юг» (03.2022−14.11.2023);
- начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК (11.2023 — 11.2024).
Ержан Ибраев родился 1 сентября 1978 года в Семипалатинской области.
Образование:
- Алматинское ВВУ по специальности «командная тактическая мотострелковых войск» 1995 г.;
- Национальный университет обороны по специальности «управление оперативно-тактическое (менеджмент)» 2009 г.;
- Военная академия Генерального штаба ВС РФ по специальности: «национальная безопасность и оборона государства» 2020 г.
Воинская служба:
- С 1995 года по 2017 год проходил службу в различных должностях от командира взвода до заместителя командующего войсками;
- 7 ноября 2023 года распоряжением Главы государства назначен командующим войсками регионального командования «Астана».