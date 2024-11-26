Токаев провёл кадровые перестановки в Министерстве обороны РК

Также в Акорде сообщили, что Кучекбаев Мереке Матимович назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РК, а командующим войсками регионального командования «Юг» стал Ибраев Ержан Вакасович, освобождённый от ранее занимаемой должности.