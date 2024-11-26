Шольц отверг обвинения в том, что позвонил Путину ради рейтинга

«Нет [это не часть предвыборной кампании], и я думаю граждане относятся к этому более серьезно. Они считают, что это нужно делать. И я продолжу делать это [проводить переговоры], потому что я представляю эту страну в Европе и мире, и должен позаботиться о том, чтобы мы действовать очень ответственно, когда речь идет о мире и безопасности. Это очень серьезные вещи, здесь нельзя ничего упускать», — сказал Шольц в интервью ZDF, отвечая на замечание ведущей, что телефонный разговор мог быть частью предвыборной кампании.