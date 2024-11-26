В начале декабря в Калининград прилетит министр обороны Индии

Сингх посетит Калининград, где примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате проекта 11356 и передаче его в состав ВМС южноазиатской республики. Контракт на поставку военно-морских кораблей был подписан странами в 2018 году. Два фрегата построили на Прибалтийском заводе «Янтарь», а ещё два — на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited.