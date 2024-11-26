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В начале декабря в Калининград прилетит министр обороны Индии

Раджнатх Сингх примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх приедет в Россию 8—10 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Сингх посетит Калининград, где примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате проекта 11356 и передаче его в состав ВМС южноазиатской республики. Контракт на поставку военно-морских кораблей был подписан странами в 2018 году. Два фрегата построили на Прибалтийском заводе «Янтарь», а ещё два — на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited.

Кроме того, министр обороны приедет в Москву, чтобы пообщаться с российским коллегой Андреем Белоусовым.