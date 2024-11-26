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Бортников рассказал о военных планах НАТО в Черном море и Каспии

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, альянс ускоренными темпами внедряется в регионы Арктики и Балтики, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Источник: © РИА Новости

«Военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает», — констатировал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

«Альянс закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы, стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море, изыскивает способы получения доступа к Каспию», — отметил директор ФСБ.

Под благовидным предлогом противодействия неким «биологическим угрозам» сеть американских лабораторий на деле реализует программы создания биологического оружия избирательного действия, добавил Бортников.

НАТО