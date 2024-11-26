Бортников рассказал о военных планах НАТО в Черном море и Каспии

«Военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает», — констатировал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
«Альянс закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы, стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море, изыскивает способы получения доступа к Каспию», — отметил директор ФСБ.
Под благовидным предлогом противодействия неким «биологическим угрозам» сеть американских лабораторий на деле реализует программы создания биологического оружия избирательного действия, добавил Бортников.