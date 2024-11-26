Бортников рассказал о военных планах НАТО в Черном море и Каспии

«Альянс закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы, стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море, изыскивает способы получения доступа к Каспию», — отметил директор ФСБ.