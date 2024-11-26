Володин раскрыл причины введения правил приема детей мигрантов в школы

Ранее Володин сообщил журналистам о внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. В документе говорится, что стать учеником образовательного учреждения юный иностранец сможет, если в ходе бесплатного тестирования подтвердит знание языка, достаточное для освоения образовательных программ. Кроме того, в школы не примут мигрантов, незаконно находящихся на территории России.