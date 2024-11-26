Володин раскрыл причины введения правил приема детей мигрантов в школы

О рассмотрении законопроекта, запрещающего принимать в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, Вячеслав Володин рассказал в Telegram.
Спикер Госдумы объяснил, что законопроект предусматривает двухэтапную проверку. При записи в школу ребенка родителям-мигрантам придется подтвердить законность их нахождения на территории России. Кроме того, ребенок будет должен подтвердить уровень знания русского языка.
Вячеслав Володин также объяснил необходимость принятия нового закона.
«По данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в наших школах из 18 миллионов обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов. У которых, как сообщают учителя, зачастую возникают трудности с освоением образовательной программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами», — написал в Telegram председатель Госдумы.
Володин подчеркнул, что недостаточный уровень владения русским языком или полное отсутствие знания русского у детей мигрантов вызывает стресс, кроме того, такой ученик создает проблемы для одноклассников. Юные иностранцы, не говорящие по-русски, не понимают, что говорит и объясняет педагог, не получают знания, не осваивают образовательную программу.
Спикер ГД уверен, что принятие законопроекта обеспечит реализацию государственных гарантий на качество образования, соотносимое с возможностью освоения обучающимися общеобразовательных программ на государственном языке России. Кроме того, Володин отметил, что введение ограничений для незнающих русский язык учеников позволит обеспечить права всех участников образовательного процесса.
«Планируем рассмотреть законопроект в первом чтении 10 декабря», — уточнил спикер Госдумы.
Ранее Володин сообщил журналистам о внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. В документе говорится, что стать учеником образовательного учреждения юный иностранец сможет, если в ходе бесплатного тестирования подтвердит знание языка, достаточное для освоения образовательных программ. Кроме того, в школы не примут мигрантов, незаконно находящихся на территории России.