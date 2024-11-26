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Нижегородская область получила награду Министерства обороны РФ

Заместитель губернатора Нижегородской области Пётр Банников представлял регион.

Нижегородская область была награждена почетным кубком Министерства обороны РФ за высокие достижения в организации межведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны страны в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Заместитель губернатора Нижегородской области Пётр Банников представлял регион на X Научно-практической конференции «Армия и общество. Межведомственное взаимодействие в интересах укрепления обороны государства», которая проходила под председательством заместителя министра обороны генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова.

В своем выступлении он отметил важность межведомственного сотрудничества между федеральными и региональными органами власти, а также местным самоуправлением. Генерал-полковник подчеркнул, что этот механизм активно используется для решения государственных задач, включая вопросы, связанные с проведением спецоперации.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получила главную награду фестиваля «Зодчество».