Нижегородская область получила награду Министерства обороны РФ

Нижегородская область была награждена почетным кубком Министерства обороны РФ за высокие достижения в организации межведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны страны в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Заместитель губернатора Нижегородской области Пётр Банников представлял регион на X Научно-практической конференции «Армия и общество. Межведомственное взаимодействие в интересах укрепления обороны государства», которая проходила под председательством заместителя министра обороны генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова.
В своем выступлении он отметил важность межведомственного сотрудничества между федеральными и региональными органами власти, а также местным самоуправлением. Генерал-полковник подчеркнул, что этот механизм активно используется для решения государственных задач, включая вопросы, связанные с проведением спецоперации.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область получила главную награду фестиваля «Зодчество».