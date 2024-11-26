В Уфе открылся Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

«Некоторые делегации возглавляются главами субъектов, и они начали уже приезжать. Завтра мы ждем большую делегацию, которую возглавляет заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев. С ним приезжает большое количество официальных лиц, в том числе руководителей областей Казахстана. Помимо этого, приехали и молодежь, и спортсмены, и художественные коллективы. Артисты сегодня будут показывать культуру Казахстана и России. Поэтому общее число достаточно большое. Пожалуй, по количеству участников форум Россия — Казахстан в Уфе — один из самых крупных», — сказал Радий Хабиров.