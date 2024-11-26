В Уфе открылся Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

В Уфе открылся XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В течение двух ближайших дней во Дворце борьбы будут проходить обсуждения, посвященные реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширению межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.
Перед началом официальных мероприятий Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел выставку народных художественных промыслов двух государств. Свою продукцию здесь представили 60 организаций из 10 регионов России — Москвы, Марий Эл, Дагестана, Саратовской, Оренбургской, Тюменской, Удмуртской, Омской и Ульяновской областей. Среди экспонентов — 20 ремесленников из Башкортостана.
Делегация Казахстана подготовила выставку изделий представителей Алматинской палаты ремёсел, международной академии ремесленников «Алтын Орда», а также дизайнеров одежды и аксессуаров. Для посетителей выставки зарубежные гости подготовили мастер-классы.
Мастера народных промыслов продемонстрировали традиционные ремёсла — войлоковаляние, кожеделие, ткачество, народную вышивку, роспись на посуде, резьбу по дереву, гончарные и кованые изделия, декоративно-прикладное искусство, а также изготовление национальных костюмов.
В рамках форума пройдут официальные и деловые встречи, панельные дискуссии, сессия «Молодёжное предпринимательство в России и Казахстане: обмен опытом и перспективы партнёрства», а также заседание Российско-Казахстанского делового совета. В пленарном заседании, которое состоится 27 ноября, участие в онлайн-формате примут Президент России Владимир Путин и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Те цифры, которые мы давали по количеству участников и гостей XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, существенно возросли, — подчеркнул на брифинге Глава Башкирии Радий Хабиров. — Если говорить только об участниках, то это более трех тысяч человек, регистрация еще идет».
Как сообщил Радий Хабиров, 30 регионов отправили на форум в Уфу свои официальные делегации.
«Некоторые делегации возглавляются главами субъектов, и они начали уже приезжать. Завтра мы ждем большую делегацию, которую возглавляет заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев. С ним приезжает большое количество официальных лиц, в том числе руководителей областей Казахстана. Помимо этого, приехали и молодежь, и спортсмены, и художественные коллективы. Артисты сегодня будут показывать культуру Казахстана и России. Поэтому общее число достаточно большое. Пожалуй, по количеству участников форум Россия — Казахстан в Уфе — один из самых крупных», — сказал Радий Хабиров.
Справка.
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно для поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран. За 20 лет форум приобрел статус традиционной площадки по расширению практического сотрудничества и укреплению взаимовыгодного стратегического партнерства между деловыми кругами России и Казахстана.
Организаторами масштабного форума выступают министерство экономического развития РФ, правительство Башкортостана, министерство торговли и интеграции Казахстана.