Глава ФСБ считает, что при Трампе во внешней политике США мало что изменится

«Маловероятно, что избрание нового президента США приведет к кардинальному изменению внешней политики Вашингтона… Не исключено, что уходящая команда Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в ключевых для американцев регионах Евразии, прежде всего на постсоветском пространстве, на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии», — заявил он на заседании глав служб безопасности и разведок стран СНГ (цитата по ТАСС).