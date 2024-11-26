Молдавия идет по украинскому пути, заявил Нарышкин

Кроме того, 20 октября в Молдавии состоялся референдум о вступлении в ЕС. За проголосовали 50,46 процента, против — 49,54 процента, причем здесь опять-таки решающую роль сыграло голосование за рубежом. В итоге разница между сторонниками и противниками евроинтеграции составила 13,5 тысячи человек.