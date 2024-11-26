Демешин взял под контроль горнодобывающую отрасль Хабаровского края

Еще один ключевой момент — привлечение инвестиций. Сейчас в крае реализуются восемь крупных проектов на сумму 450 миллиардов рублей, из которых уже освоено 320 миллиардов. Особое внимание уделяется развитию минерально-сырьевой базы: геологоразведка охватывает 60% территории, и эту цифру планируется довести до 70% к 2030 году.