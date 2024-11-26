Демешин взял под контроль горнодобывающую отрасль Хабаровского края

В Хабаровске на заседании президиума правительства Хабаровского края обсудили развитие горнодобывающей промышленности, сообщает пресс-служба правительства края.
Вопросы касались как роста объемов добычи, так и выполнения обязательств предприятиями перед государством, регионом и экологией. Губернатор Дмитрий Демешин сделал акцент на необходимости справедливого использования природных ресурсов и увеличении доходов бюджета за счет новых рабочих мест и переработки сырья.
В этом году 47 предприятий занимались добычей полезных ископаемых в крае. Рост добычи золота составил 100,5%, а меди в концентрате — 3,5 раза. Налоговые поступления от отрасли достигли 18,6 миллиарда рублей, увеличившись на 81,4% по сравнению с прошлым годом. Однако, как отметил губернатор, многие лицензии остаются «спящими», что препятствует развитию экономики регионов.
«Все предприятия должны выполнять свои обязательства, чтобы районы получали стабильные налоговые поступления», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Еще один ключевой момент — привлечение инвестиций. Сейчас в крае реализуются восемь крупных проектов на сумму 450 миллиардов рублей, из которых уже освоено 320 миллиардов. Особое внимание уделяется развитию минерально-сырьевой базы: геологоразведка охватывает 60% территории, и эту цифру планируется довести до 70% к 2030 году.
«Президент на ВЭФ-2024 подчеркнул, что каждый вложенный рубль в геологоразведку приносит десятикратную отдачу», — напомнил губернатор.
Глава региона выделил экологию как приоритет при разработке недр. Жесткие меры будут применяться к тем, кто нарушает экологические нормы. Кроме того, планируется усилить контроль за восстановлением территорий после проведения геологоразведочных работ.
Недостаток квалифицированных специалистов остается серьезной проблемой. На системообразующих предприятиях не хватает 1854 сотрудников.
«Привлечение местных кадров — наш приоритет. Необходимо готовить специалистов на базе учреждений края, чтобы создать условия для трудоустройства жителей», — заявил Дмитрий Демешин.
Он поручил краевым министерствам разработать программы обучения и повысить эффективность работы образовательных учреждений.
Губернатор назвал перспективным проект освоения Мильканского железорудного месторождения в Тугуро-Чумиканском районе. Здесь может появиться крупнейший горно-обогатительный комбинат с выходом на азиатские рынки. Министр природных ресурсов назначен ответственным за сопровождение этого проекта.
Кроме того, правительство региона займется разработкой месторождений строительных материалов, необходимых для крупных инфраструктурных проектов, включая развитие острова Большой Уссурийский и строительство порта Эльга.
Требования губернатора касаются не только увеличения объемов добычи, но и внедрения глубокой переработки природных ресурсов. Такой подход поможет не только укрепить бюджет региона, но и создать дополнительные рабочие места, формируя новые отрасли вокруг действующих предприятий.