Делегация Воронежской области посетила ведущие предприятия Бухары

Воронежцы побывали на фабрике, где выпускают джинсовую ткань и изделия из нее. Хлопок поступает с собственных полей площадью восемь тысяч гектаров в одном из районов Бухарской области. Строительство и оснащение текстильного комбината обошлось в сумму около 106 миллионов долларов. Продукция реализуется за пределами страны, объем экспорта достиг 8,2 миллиона долларов в год.