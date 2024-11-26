Делегация Воронежской области посетила ведущие предприятия Бухары

«Посетили предприятия Бухарской области, работающие в наиболее перспективных для нашего взаимодействия отраслях. Объединяет эти компании высокий уровень автоматизации, в каких бы сферах они ни работали — будь то переработка молока, производство овощей закрытого грунта или сборка бытовой техники».
Воронежцы побывали на фабрике, где выпускают джинсовую ткань и изделия из нее. Хлопок поступает с собственных полей площадью восемь тысяч гектаров в одном из районов Бухарской области. Строительство и оснащение текстильного комбината обошлось в сумму около 106 миллионов долларов. Продукция реализуется за пределами страны, объем экспорта достиг 8,2 миллиона долларов в год.
С прицелом на сотрудничество в сфере образования делегации показали Президентскую школу для одаренных детей в Бухаре. Особое внимание в учебной программе отдано математике и логике, преподают детям и русский язык. Среди партнеров Воронежской области — Бухарский государственный медицинский институт и университет «Зармед». В вузах столицы Черноземья учится около 400 студентов из Узбекистана.
— Воронеж входит в пятерку крупнейших центров высшего образования на постсоветском пространстве. Надеюсь, примеров научно-образовательного сотрудничества будет все больше. А промышленный и аграрный опыт бизнеса из Бухарской области внимательно проанализируем с коллегами. Уверен, наше сотрудничество может привести к созданию рабочих мест, повышению квалификации работников, внедрению инновационных технологий и наращиванию товарооборота, — заключил Александр Гусев.