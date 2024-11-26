Reuters узнал о «хорошем» разговоре Трампа с Трюдо после угроз пошлинами

Дональд Трамп провел «хороший» разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о торговле и безопасности границ после угрозы избранного президента США ввести 25-процентные пошлины на товары из Канады, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
«Это была хорошая дискуссия, и они будут оставаться на связи», — рассказал источник.
Официально о разговоре политиков не сообщалось. После заявления Трампа о пошлинах вице-премьер Канады Христи Фриланд и министр общественной безопасности Доминик Леблан выпустили совместное заявление, в котором заверили, что Оттава уделяет должное внимание безопасности на границах.
«Канада и США имеют одни из самых крепких и тесных отношений, особенно когда речь идет о торговле и безопасности границ. Канада уделяет первостепенное внимание безопасности границ и целостности нашей общей границы», — сказано в заявлении. Также Фриланд и Леблан подчеркнули, что отношения двух стран сегодня «сбалансированы и взаимовыгодны, особенно для американских рабочих».
В ночь на вторник Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины в 25% на все мексиканские и канадские товары. Такое решение он обосновал продолжающимся потоком нелегальных мигрантов и контрабандой наркотиков. «С 20 января я подпишу указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Этот тариф останется в силе, пока наркотики, особенно фентанил, и нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну», — написал Трамп.
Вместе с тем избранный президент США добавил, что также планирует ввести 10-процентный налог для товаров из Китая, откуда, по его словам, в Соединенные Штаты привозят фентанил, — преимущественно через Мексику. Представители Китая обещали ему смерть для любых наркоторговцев, но не выполнили свое обещание, заявил республиканец.
Аналитики Desjardins Economics прогнозируют, что политика Трампа приведет к падению реального валового внутреннего продукта Канады на 1,7% к концу 2028 года по сравнению с тем, что произошло бы при президенте-демократе. Как отмечает Reuters, экономика Мексики также может пострадать от введения тарифов, поскольку многие азиатские производители автомобилей и электроники, чья продукция в основном импортируется в США, могут перенести производства из этой страны.
«Возможное введение тарифа на мексиканскую продукцию противоречит USMCA (соглашение США, Мексики и Канады о торговле. — РБК) и не решает общих проблем на границе между Мексикой и Соединенными Штатами», — заявил лидер нижней палаты парламента Мексики от правящей партии Рикардо Монреаль.