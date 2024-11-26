Reuters узнал о «хорошем» разговоре Трампа с Трюдо после угроз пошлинами

В ночь на вторник Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины в 25% на все мексиканские и канадские товары. Такое решение он обосновал продолжающимся потоком нелегальных мигрантов и контрабандой наркотиков. «С 20 января я подпишу указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Этот тариф останется в силе, пока наркотики, особенно фентанил, и нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну», — написал Трамп.