Bloomberg узнал, чего боятся в ЕС после завершения конфликта на Украине

В разведывательном сообществе Европы опасаются таких последствий после конфликта на Украине, как приток военных ВСУ и контрабанда оружия, пишет Bloomberg.
Глава чешской разведки Михал Куделка в разговоре с агентством отметил, что Чехия продолжает оставаться мишенью для «российской гибридной войны», что включает шпионаж, кибератаки, кампании по дезинформации
Куделка предупредил, что проигрыш Украины или невыгодное для нее мирное соглашение Россия может посчитать «победой» и подготовиться к новому конфликту через 10−15 лет, а «следующей целью» может стать Центральная и Восточная Европа.
Президент Владимир Путин ранее говорил, что нападение России на НАТО — это выдумка, такой угрозы не существует. «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — спросил Путин в июне на встрече с иностранными журналистами, стуча по столешнице. «Это чушь, понимаете, бред собачий пугалки для бюргеров», — добавил он.
В июле 2022-го зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставляемое Западом оружие Киеву «вовсю расползается» среди «разномастных преступников по всему миру» «под “крышей” США. Эту страну он назвал “спонсором международного терроризма”.
Примерно в то же время полицейская служба ЕС, Европол, сообщила о наличии данных, указывающих на случаи контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группами. Предположительно, вдоль границы ЕС и Украины могли быть оборудованы тайники с оружием, и преступники при передвижении использовали официальные пограничные переходы. В причастности к контрабанде оружия подозревали и украинских беженцев.
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