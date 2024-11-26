Bloomberg узнал, чего боятся в ЕС после завершения конфликта на Украине

Президент Владимир Путин ранее говорил, что нападение России на НАТО — это выдумка, такой угрозы не существует. «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — спросил Путин в июне на встрече с иностранными журналистами, стуча по столешнице. «Это чушь, понимаете, бред собачий пугалки для бюргеров», — добавил он.