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Bloomberg узнал, чего боятся в ЕС после завершения конфликта на Украине

Разведслужбы Европы видят угрозу контрабанды оружия после завершения конфликта. О ней Европол предупреждал еще в 2022 году, а Медведев говорил, что вооружение с украинской территории «расползается» по всему миру.

Источник: Getty Images

В разведывательном сообществе Европы опасаются таких последствий после конфликта на Украине, как приток военных ВСУ и контрабанда оружия, пишет Bloomberg.

Глава чешской разведки Михал Куделка в разговоре с агентством отметил, что Чехия продолжает оставаться мишенью для «российской гибридной войны», что включает шпионаж, кибератаки, кампании по дезинформации и т. п.

Куделка предупредил, что проигрыш Украины или невыгодное для нее мирное соглашение Россия может посчитать «победой» и подготовиться к новому конфликту через 10−15 лет, а «следующей целью» может стать Центральная и Восточная Европа.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что нападение России на НАТО — это выдумка, такой угрозы не существует. «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — спросил Путин в июне на встрече с иностранными журналистами, стуча по столешнице. «Это чушь, понимаете, бред собачий пугалки для бюргеров», — добавил он.

В июле 2022-го зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставляемое Западом оружие Киеву «вовсю расползается» среди «разномастных преступников по всему миру» «под “крышей” США. Эту страну он назвал “спонсором международного терроризма”.

Примерно в то же время полицейская служба ЕС, Европол, сообщила о наличии данных, указывающих на случаи контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группами. Предположительно, вдоль границы ЕС и Украины могли быть оборудованы тайники с оружием, и преступники при передвижении использовали официальные пограничные переходы. В причастности к контрабанде оружия подозревали и украинских беженцев.

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