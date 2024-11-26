Законопроект о бюджете Крыма на три года принят в первом чтении

Как сообщила председатель профильного парламентского комитета Ольга Виноградова, доходы бюджета на следующий год планируются в сумме 220,4 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы — 94,4 млрд, безвозмездные поступления — 126 миллиардов. Расходы составят 224,3 миллиарда рублей, дефицит — 3,9 млрд рублей.
«Проект закона о бюджете гарантирует социальную защиту, выполнение всех обязательств перед людьми и предусматривает ресурсы на стратегические задачи, которые в виде национальных целей определил президент Российской Федерации», — сказала она.
Доходы бюджета в 2026 году составят 213,5 млрд, в 2027-м — 197,6 млрд рублей. Расходы планируются на уровне 216,8 млрд рублей и 200,9 млрд рублей соответственно.
Дефицит будет покрываться прогнозными остатками на начало каждого бюджетного года, сложившимися за счет дополнительных доходов (порядка 3,3 млрд рублей), экономии по расходам, а также за счет привлечения инфраструктурного кредита из федерального бюджета.
По словам Виноградовой, уровень собственных налоговых и неналоговых поступлений в 2026 и 2027 года составят соответственно 96 и 101,5 миллиардов рублей.
На развитие экономики в следующем году предусмотрено 73,2 млрд рублей. В 2026 году на эту статью расходов планируется выделить 76,6 млрд, в 2027-м — 59,1 млрд рублей.
Приоритетными сферами для финансирования остаются образование и социальная политика. Так, в следующем году на эти направления потратят 44,5 млрд и 36,1 млрд рублей соответственно. Расходы на здравоохранение предусмотрены на уровне 19,3 млрд, ЖКХ — 29,8 млрд, культура — 5,5 млрд рублей.
На соцзащиту и занятость населения Крыма в следующем году запланировано потратить свыше 18 млрд рублей. 7,9 млрд рублей республика выделит на предоставление различных льгот крымчанам, 2,7 млрд рублей — на льготное лекарственное обеспечение, 6,2 млрд рублей — на ремонт дорог, 2,4 млрд — на поддержку сельского хозяйства, в том числе виноградарства и овощеводства. Также заложены средства на развитие промышленности.