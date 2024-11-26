Законопроект о бюджете Крыма на три года принят в первом чтении

На соцзащиту и занятость населения Крыма в следующем году запланировано потратить свыше 18 млрд рублей. 7,9 млрд рублей республика выделит на предоставление различных льгот крымчанам, 2,7 млрд рублей — на льготное лекарственное обеспечение, 6,2 млрд рублей — на ремонт дорог, 2,4 млрд — на поддержку сельского хозяйства, в том числе виноградарства и овощеводства. Также заложены средства на развитие промышленности.