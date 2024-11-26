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В Самарской области руководство трех муниципалитетов скрыло доходы

Главы трех сельских поселений Шенталинского района Самарской области уличены в предоставлении недостоверных сведений о доходах. Нарушения выявила прокуратура. Об этом сообщает контрольный орган.

Источник: Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что руководство сельских поселений Артюшкино, Денискино и Салейкино включило в справки о доходах за 2022−2023 год неполные сведения. В частности, глава Денискино не указал доход от продажи автомобиля и вклада в банке в размере 310 тыс. руб.

Кроме того, руководитель администрации Салейкино не отразил счет, на который получил более 800 тыс. руб. А глава поселения Артюшкино не задекларировала земельный участок, которым владеет ее супруг.

В связи с этим прокурор внес в адрес собраний представителей сельских поселений представления. По итогам рассмотрения одного из их них чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности. Два других документа контрольного органа находятся на рассмотрении.

Прокуратура