В Самарской области руководство трех муниципалитетов скрыло доходы

Надзорное ведомство установило, что руководство сельских поселений Артюшкино, Денискино и Салейкино включило в справки о доходах за 2022−2023 год неполные сведения. В частности, глава Денискино не указал доход от продажи автомобиля и вклада в банке в размере 310 тыс. руб.
Кроме того, руководитель администрации Салейкино не отразил счет, на который получил более 800 тыс. руб. А глава поселения Артюшкино не задекларировала земельный участок, которым владеет ее супруг.
В связи с этим прокурор внес в адрес собраний представителей сельских поселений представления. По итогам рассмотрения одного из их них чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности. Два других документа контрольного органа находятся на рассмотрении.