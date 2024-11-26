Парликов и Миллер обсудили поставки газа, долг и новый состав АО «Молдовагаз»

«Мы обсудили поставки природного газа в Республику Молдова (Приднестровский регион) на основе действующего контракта после первого января, в том числе, в случае прекращения транзита через Украину».
На встрече также обсуждались кадровые вопросы о новых назначениях в составе совета директоров АО «Молдовагаз».
«Это Дорин Джунгиету, предложенный на пост председателя админсовета, Вадим Чебан на как вице-председатель, Эдуард Каланча и Раду Мандрабурка в качестве членов совета. В ближайшее время по ним будет проведено повторное голосование».
Еще одним вопросом, затронутым на переговорах стало урегулирование задолженности «Молдовагаз» перед «Газпромом». Здесь стороны договорились о «возобновлении консультаций по этому вопросу».