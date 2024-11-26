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Парликов и Миллер обсудили поставки газа, долг и новый состав АО «Молдовагаз»

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов провел в Санкт-Петербурге рабочую встречу с главой «Газпрома» Алексей Миллером. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере, говорится в сообщении российского холдинга.

Источник: Sputnik.md

«Мы обсудили поставки природного газа в Республику Молдова (Приднестровский регион) на основе действующего контракта после первого января, в том числе, в случае прекращения транзита через Украину».

заявил Парликов.

На встрече также обсуждались кадровые вопросы о новых назначениях в составе совета директоров АО «Молдовагаз».

«Это Дорин Джунгиету, предложенный на пост председателя админсовета, Вадим Чебан на как вице-председатель, Эдуард Каланча и Раду Мандрабурка в качестве членов совета. В ближайшее время по ним будет проведено повторное голосование».

сообщил министр.

Еще одним вопросом, затронутым на переговорах стало урегулирование задолженности «Молдовагаз» перед «Газпромом». Здесь стороны договорились о «возобновлении консультаций по этому вопросу».

экономика
энергетика
Газпром