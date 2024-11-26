Нарышкин: ЦРУ и MI6 хотят дестабилизировать Беларусь перед выборами

«Коллаборантов из “полка Калиновского” ЦРУ и MI6 рассчитывают использовать для дестабилизации Беларуси с учетом предстоящих в следующем году президентских выборов», — сказал глава СВР.
Ранее государственное телевидение Беларуси показало сюжет, в котором рассказывалось о планах напасть на республику с трех направлений.
Боевики должны вторгнуться в страну с территории Литвы, Польши и Украины. Затем они должны начать захватывать населенные пункты, что в совокупности с ударами по объектам инфраструктуры, должно вызвать хаос и деморализовать власть.
Также ГосТВ сообщило, что на украинской территории к военным действиям готовится белорусский добровольческий корпус, а в Литве и Польше — хоругви.
Подготовкой боевиков на польской территории занимается спецназ армии Польши «Гром». В Вильнюсе расквартированы участники клуба «Литвины», которые также занимаются боевой подготовкой при поддержке литовских спецслужб.
Начальник следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телевидения рассказал о том, что в Беларусь доставлен Василий Веремейчик, разыскиваемый по уголовному делу по факту деятельности так называемого полка Калиновского, признанного в Беларуси террористической организацией.