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Нарышкин: ЦРУ и MI6 хотят дестабилизировать Беларусь перед выборами

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Запад планирует задействовать боевиков для дестабилизации ситуации в Беларуси, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

«Коллаборантов из “полка Калиновского” ЦРУ и MI6 рассчитывают использовать для дестабилизации Беларуси с учетом предстоящих в следующем году президентских выборов», — сказал глава СВР.

Ранее государственное телевидение Беларуси показало сюжет, в котором рассказывалось о планах напасть на республику с трех направлений.

Боевики должны вторгнуться в страну с территории Литвы, Польши и Украины. Затем они должны начать захватывать населенные пункты, что в совокупности с ударами по объектам инфраструктуры, должно вызвать хаос и деморализовать власть.

Также ГосТВ сообщило, что на украинской территории к военным действиям готовится белорусский добровольческий корпус, а в Литве и Польше — хоругви.

Подготовкой боевиков на польской территории занимается спецназ армии Польши «Гром». В Вильнюсе расквартированы участники клуба «Литвины», которые также занимаются боевой подготовкой при поддержке литовских спецслужб.

Начальник следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телевидения рассказал о том, что в Беларусь доставлен Василий Веремейчик, разыскиваемый по уголовному делу по факту деятельности так называемого полка Калиновского, признанного в Беларуси террористической организацией.