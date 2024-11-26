НАТО отбросила все приличия, заявил Лавров

«Буквально на днях глава военного комитета НАТО прямо заявил…, что для решения целей защиты, обороны стран-членов Североатлантического альянса, надо превентивно бить по тем целям на территории Российской Федерации, которые, по мнению НАТО, могут представлять угрозу для стран-членов альянса. Я думаю, тут уже комментировать даже нечего, это просто уже все приличия отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично», — сказал Лавров на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.