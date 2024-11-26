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НАТО отбросила все приличия, заявил Лавров

Лавров: НАТО, заявляя о возможном ударе по России, отбросила приличия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. НАТО, заявляя о возможности превентивного удара по тем целям на территории РФ, которые, по мнению альянса, могут угрожать его странам-членам, отбросила все приличия, истинные намерения оглашаются публично, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Буквально на днях глава военного комитета НАТО прямо заявил…, что для решения целей защиты, обороны стран-членов Североатлантического альянса, надо превентивно бить по тем целям на территории Российской Федерации, которые, по мнению НАТО, могут представлять угрозу для стран-членов альянса. Я думаю, тут уже комментировать даже нечего, это просто уже все приличия отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично», — сказал Лавров на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в альянсе обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта.

Лавров Сергей
НАТО