Лукашенко: Беларуси и Пакистану необходимо монетизировать высокий уровень политических отношений

По итогам переговоров стороны утвердили дорожную карту по развитию всестороннего сотрудничества на ближайшие годы и подписали большое количество меморандумов. Однако глава государства считает, что этого все еще недостаточно.
«Готовясь к этой встрече, я подумал о том, что меморандумы — это хорошо, это намерения, как мы будем развивать сотрудничество. Но нам нужны соглашения и контракты. И он (премьер-министр Пакистана. — Прим. БЕЛТА) как будто знал мои мысли и слово в слово мне говорит: слушай, меморандумы хорошо, но нам нужны соглашения и контракты. Давай встретимся в Минске и подпишем эти соглашения и контракты в плане тех намерений, которые сегодня осуществили. Блестящее предложение!» — заявил Александр Лукашенко.
Президент напомнил, что Беларусь и Пакистан сотрудничают на протяжении 30 лет, за это время многое уже сделали. Зачем тогда новая дорожная карта? «Дорожная карта нужна актуализированная, современная. Надо отбросить то, что не работает, что нам вообще сегодня в связи с изменением мира не нужно, — пояснил он. — И специалисты из Пакистана неплохо знают Беларусь, но желательно современную Беларусь посмотреть. И Шахбаз говорит: наши специалисты через две недели готовы быть в Минске для того, чтобы посмотреть, уточнить некоторые соглашения и контракты. А в феврале он готов к нам приехать, и мы уже подпишем соответствующие соглашения и контракты в развитие сегодняшних наших намерений. Хороший план».
«Мы также констатировали сегодня главный факт в наших отношениях. У нас блестящие дипломатические отношения. Мы одинаково видим международную повестку. Но мы значительно отстаем в торгово-экономических отношениях от тех возможностей, которые существуют между нашими странами. Поэтому нам обязательно надо наши политические отношения монетизировать. Надо углубить и развить торгово-экономические отношения», — подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, во время переговоров стороны обсудили весь спектр сотрудничества: от сельского хозяйства до военно-промышленного комплекса. «Закрытых тем в сотрудничестве Беларуси и Пакистана сегодня нет. Мы будем развивать все, что интересует Пакистан. У нас есть все то, что нужно сегодня и, может быть, даже завтра Пакистану. Я имею ввиду технологии, которые мы сохранили со времен Советского Союза, модернизировали и развили. Мы готовы этим делиться с Пакистаном. Оборонная промышленность, сельское хозяйство, транспорт, логистика, сельхозмашиностроение, тяжелые грузовики, электротранспорт… Мы все это специалистам покажем. То, что очень нужно сегодня Пакистану», — сказал глава государства.
Президент отметил, что в современном мире не только крупные государства владеют великими технологиями. «Эти технологии есть и у средних государств, небольших. И Пакистану надо развивать отношения с такими государствами. Мы к этому готовы. Мы можем немало сделать для Пакистана. Мы с удовольствием готовы покупать товары, которые производятся здесь. Особенно текстиль и многое другое. Мы всегда относились к Пакистану как к ценному и надежному партнеру не только в Южной Азии, но и во всем мусульманском мире», — заявил белорусский лидер.