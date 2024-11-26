Лукашенко: Беларуси и Пакистану необходимо монетизировать высокий уровень политических отношений

Президент напомнил, что Беларусь и Пакистан сотрудничают на протяжении 30 лет, за это время многое уже сделали. Зачем тогда новая дорожная карта? «Дорожная карта нужна актуализированная, современная. Надо отбросить то, что не работает, что нам вообще сегодня в связи с изменением мира не нужно, — пояснил он. — И специалисты из Пакистана неплохо знают Беларусь, но желательно современную Беларусь посмотреть. И Шахбаз говорит: наши специалисты через две недели готовы быть в Минске для того, чтобы посмотреть, уточнить некоторые соглашения и контракты. А в феврале он готов к нам приехать, и мы уже подпишем соответствующие соглашения и контракты в развитие сегодняшних наших намерений. Хороший план».