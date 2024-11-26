Департамент по надзору в строительной сфере Кубани возглавил Михаил Кузнецов

Михаил Кузнецов родился 27 ноября 1974 года в Краснодаре. В 1997 году окончил Кубанский государственный технологический университет, получив квалификацию инженера-строителя по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Свою карьеру он начал в строительных организациях Кубани, а с 2006 года занимал должность заместителя руководителя управления государственного строительного надзора края.



За время своей работы Михаил Кузнецов был отмечен многочисленными наградами, включая Почетную грамоту Правительства РФ, Благодарность Министерства строительства и ТЭК РФ, а также медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II и III степеней.