Выборы президента Грузии предложено провести 14 декабря

В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы. На них одержала победу правящая в стране партия, получив 53,93% голосов. Действующий президент Грузии, которая в течение всего предвыборного периода призывала население голосовать за оппозицию, отказалась признавать итоги голосования.