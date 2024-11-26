Выборы президента Грузии предложено провести 14 декабря

«Выступаю с предложением провести очередные выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года. Соответственно, исходя из нашего законодательства, инаугурация состоится 29 декабря 2024 года», — заявил Папуашвили на заседании бюро парламента.
Спикер также сообщил, что парламент Грузии утвердит новое правительство 28 ноября.
В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы. На них одержала победу правящая в стране партия, получив 53,93% голосов. Действующий президент Грузии, которая в течение всего предвыборного периода призывала население голосовать за оппозицию, отказалась признавать итоги голосования.