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Выборы президента Грузии предложено провести 14 декабря

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили предложил депутатам провести очередные выборы президента страны 14 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

«Выступаю с предложением провести очередные выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года. Соответственно, исходя из нашего законодательства, инаугурация состоится 29 декабря 2024 года», — заявил Папуашвили на заседании бюро парламента.

Спикер также сообщил, что парламент Грузии утвердит новое правительство 28 ноября.

В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы. На них одержала победу правящая в стране партия, получив 53,93% голосов. Действующий президент Грузии, которая в течение всего предвыборного периода призывала население голосовать за оппозицию, отказалась признавать итоги голосования.