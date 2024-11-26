Бочаров одобрил изменения в закон о «Рубеже Сталинградской области»

Инициатива Андрея Бочарова о расширении критериев присвоения почетного звания Волгоградской области обусловлена тем, что успех Сталинградской битвы ковали в том числе в тылу. В общей сложности в Сталинградской области действовало 126 предприятий союзного и республиканского, 81 предприятие областного и районного подчинения, которые стали настоящим оборонным щитом советской армии.