Кстовские депутаты одобрили объединение с Нижним Новгородом

По информации главы округа Ивана Уланова, инициатором присоединения стал он. Господин Уланов написал в своем Telegram-канале, что на территорию округа переезжает много нижегородцев, местом работы которых остается областной центр. Глава пояснил, что при объединении переоформление документов кстовчанам потребуется только в случае сделок с недвижимостью. Налоговые ставки, стоимость полиса ОСАГО и тарифы ЖКХ останутся прежними. При преобразовании муниципальных образований не изменятся категории самих населенных пунктов, поэтому сельские льготы тоже сохранятся. Стоимость и расписание в общественном транспорте останется на том же уровне. Все кстовские праздники и культурные мероприятия сохранят в соответствии с традициями. Проходить они будут на тех же площадках, что и сейчас.