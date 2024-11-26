Кстовские депутаты одобрили объединение с Нижним Новгородом

Об этом «Ъ-Приволжье» сообщил председатель комиссии по МСУ Николай Герасимов.
Против проголосовали только два депутата — Николай Герасимов и Олег Захаров, оба представляющие фракцию «Справедливая Россия — за правду». Господин Герасимов назвал решение об объединении стремительным. Он считает, что в составе Нижнего Новгорода Кстовский округ будет развиваться хуже из-за нехватки финансирования и административного ресурса.
По информации главы округа Ивана Уланова, инициатором присоединения стал он. Господин Уланов написал в своем Telegram-канале, что на территорию округа переезжает много нижегородцев, местом работы которых остается областной центр. Глава пояснил, что при объединении переоформление документов кстовчанам потребуется только в случае сделок с недвижимостью. Налоговые ставки, стоимость полиса ОСАГО и тарифы ЖКХ останутся прежними. При преобразовании муниципальных образований не изменятся категории самих населенных пунктов, поэтому сельские льготы тоже сохранятся. Стоимость и расписание в общественном транспорте останется на том же уровне. Все кстовские праздники и культурные мероприятия сохранят в соответствии с традициями. Проходить они будут на тех же площадках, что и сейчас.
Своим решением депутаты выразили согласие населения округа на преобразование. Решение вступает в силу со дня принятия. Теперь совет направит его в гордуму и мэру Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде плановое заседание парламента пройдет 27 ноября. Согласно уставу Нижнего Новгорода, депутатам также предстоит выразить мнение населения, согласившись или не согласившись с предложением кстовчан.
Последний раз Нижний Новгород преобразовывали в 2019 году, присоединив к нему Новинский сельсовет Богородского района. Тогда после решения гордумы об объединении мэрия назначила публичные слушания. В них приняли участие 230 человек, и, несмотря на разные мнения, решение по итогам слушания было положительным.
После одобрения в обоих муниципалитетах вопрос должно будет рассмотреть Заксобрание области.