Глава Лысковского округа Виктор Иванов досрочно ушел в отставку

Он возглавил лысковскую администрацию в 2020 году, до этого служил в полиции Нижнего Новгорода и Сарова. Виктор Иванов заявление об отставке по собственному желанию подал из отпуска, на заседание депутатов он не явился. Исполняющим обязанности главы назначен Александр Кочмарев.