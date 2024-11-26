Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Лысковского округа Виктор Иванов досрочно ушел в отставку

На прошлой неделе совет депутатов Лысковского муниципального округа досрочно прекратил полномочия главы МСУ Виктора Иванова.

Источник: Reuters

Он возглавил лысковскую администрацию в 2020 году, до этого служил в полиции Нижнего Новгорода и Сарова. Виктор Иванов заявление об отставке по собственному желанию подал из отпуска, на заседание депутатов он не явился. Исполняющим обязанности главы назначен Александр Кочмарев.

В связи с досрочной отставкой Виктора Иванова муниципальные депутаты назначили на 17 декабря проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы МСУ Лысковского округа. Если конкурс состоится, то 18 декабря совет депутатов планирует выбрать нового главу.

Напомним, что округ является родным для председателя заксобрания Нижегородской области Евгения Люлина: он родился в селе Ялокша Лысковского района, а проживает в селе Чернуха.