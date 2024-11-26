В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Казахстан

«В ходе госвизита состоятся переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России — в Содружестве Независимых Государств и БРИКС», — говорится в сообщении.