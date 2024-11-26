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В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Казахстан

В Кремле заявили, что Путин обсудит с Токаевым стратегическое партнерство.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Казахстан проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым, планируется обсудить вопросы развития отношений стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе госвизита состоятся переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России — в Содружестве Независимых Государств и БРИКС», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Токаев обратятся по видеоконференцсвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Уфе.

Путин Владимир