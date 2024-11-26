Глава МИД Великобритании оценил вероятность отправки войск страны на Украину

До этого агентство Bloomberg писало, что правительство Великобритании поставило Украине еще несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow. По данным СМИ, ракеты были отправлены на Украину несколько недель назад, когда у Киева закончились ракеты большой дальности. Передача произошла до того, как США разрешили ВСУ использовать Storm Shadow для ударов по территории РФ.