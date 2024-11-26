В НАТО заявили: «следуя правилам», Европа не выиграет войну вооружений

Европа не сможет выиграть современную войну вооружений, если будет следовать «навязанным правилам». Об этом заявил Politico французский адмирал и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье.
«Европа не сможет выиграть будущую войну вооружений, следуя правилам, которые она сегодня навязала себе», — заявил адмирал.
В пример он привел чрезмерные требования, с которыми сталкиваются европейские производители оружия, а также действия закупочных агентств. «Вы должны продемонстрировать, что в [оборудовании], которое вы собираетесь поставлять через 15 лет, все идеально, что ни один болт не будет пропущен», — посетовал Вандье.
Вместе с тем он выразил надежду, что саммит НАТО в Гааге в 2025 году пошлет ЕС сигнал: если они хотят «продолжать гонку вооружений», то должны «изменить свои правила». Также Вандье призвал европейские страны извлечь уроки из американского подхода к технологиям и инновациям. «Их энтузиазм и способность идти на риск имеют основополагающее значение. В Европе мы не рискуем», — сказал представитель НАТО.
На фоне продолжающихся военных действий на Украине ЕС еще в 2023 году начал разрабатывать новую Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называла четыре основных пункта стратегии: тратить больше, тратить умнее (увеличить совместные закупки), расходовать «по-европейски» (инвестировать средства европейских налогоплательщиков) и использовать опыт конфликта на Украине, чтобы «перехитрить Россию на поле боя».
В июле фон дер Ляйен представила свою предвыборную программу, в которой в том числе пообещала превратить ЕС в оборонный союз. В частности, она предложила разработать общеевропейские оборонные программы, укрепить оборонную промышленность блока и ввести должность еврокомиссара по обороне. Вместе с этим глава ЕК неоднократно говорила, что Москва «ведет войну» не только против Киева, но и против европейской экономики, энергетики и ценностей.
В ноябре FInancial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что Брюссель намерен выделить миллиарды евро из бюджета ЕС на оборону и безопасность. В частности, изменение политики позволит странам блока перенаправлять средства из так называемых фондов сплочения (cohesion funds). Это одна из крупнейших программ бюджета Евросоюза, которая была задумана как средство финансирования наиболее отсталых регионов государств блока для сближения их по уровню развития с передовыми. На эти нужды в текущем семилетнем бюджетном плане Евросоюза на 2021−2027 годы заложено €392 млрд.
В Москве неоднократно заявляли об отсутствии планов воевать со странами НАТО. Президент Владимир Путин при этом критиковал приближение инфраструктуры военного блока к военным границам, а планы НАТО по расширению за счет Украины называл одной из причин начала военной спецоперации.