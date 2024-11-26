В НАТО заявили: «следуя правилам», Европа не выиграет войну вооружений

В ноябре FInancial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что Брюссель намерен выделить миллиарды евро из бюджета ЕС на оборону и безопасность. В частности, изменение политики позволит странам блока перенаправлять средства из так называемых фондов сплочения (cohesion funds). Это одна из крупнейших программ бюджета Евросоюза, которая была задумана как средство финансирования наиболее отсталых регионов государств блока для сближения их по уровню развития с передовыми. На эти нужды в текущем семилетнем бюджетном плане Евросоюза на 2021−2027 годы заложено €392 млрд.