В Госдуме ответили, можно ли будет россиянам вступать в «Талибан»

26 ноября в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий приостановку запрета на деятельность признанной в РФ террористической организации, если она «прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений». Как указано в проекте, запрет будет сниматься по решению суда на основании заявления генерального прокурора России или его заместителя. При этом статус запрещенной может быть возвращен, если организация возобновит террористическую деятельность. Принятие законопроекта может позволить исключить из списка террористических организаций и афганский «Талибан».