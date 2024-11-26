Глава Башкирии принял участие в молодежном форуме России и Казахстана

«Я не помню, чтобы так серьезно, так системно этот вопрос был представлен ранее, и очень хорошо, что мы до этого дожили. Вы все прекрасно знаете, что сегодня молодые предприниматели все активнее занимают разные ниши и даже высоты в бизнесе. Они играют ключевую роль в продвижении бизнеса, осваивая новые отрасли и подходы. Форум в Уфе стал уникальной площадкой, где более 130 представителей молодежного бизнеса России и Казахстана могут обменяться опытом, наладить партнёрские связи. Возможно, даже создать стартапы, — сказал Дмитрий Вольвач. — Совместные проекты наших стран становятся первым шагом к выходу на международные рынки. Начав с партнёрства с Казахстаном, молодые предприниматели из России получают уникальную возможность тестировать свои идеи и готовить бизнес к дальнейшему выходу на глобальные рынки».