Глава Башкирии принял участие в молодежном форуме России и Казахстана

Участниками Форума молодых лидеров стали молодые предприниматели, студенты и аспиранты, специалисты, профессионалы, работающие в сфере международного молодежного сотрудничества.
Молодежная политика сегодня — важный приоритет в развитии двух государств, а предпринимательство в молодежной среде с каждым годом становится все популярнее, отметили на форуме в Уфе.
В своём приветственном слове к делегатам форума руководитель Башкортостана отметил, что два тюркских народа имеют общие исторические корни.
«Башкортостан и Казахстан связывают многовековые традиции, культура, язык. Это основа братского сотрудничества, которое активно поддерживают лидеры наших стран — Владимир Владимирович Путин и Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Их уважительное отношение друг к другу создаёт надёжный фундамент для развития партнёрства, — подчеркнул Радий Хабиров. — Мы уделяем самое серьезное внимание развитию отношений с Казахстаном, с бизнесом Казахстана. Сегодня мы находимся на этапе формирования новых совместных проектов, объединяющих башкирский и казахстанский бизнес. Уверен, молодёжь станет движущей силой этого процесса, укрепляя дружеские и деловые связи между нашими народами».
Как заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, очень знаковым стало то, что ХХ юбилейный форум регионального сотрудничества начался с молодежной повестки.
«Я не помню, чтобы так серьезно, так системно этот вопрос был представлен ранее, и очень хорошо, что мы до этого дожили. Вы все прекрасно знаете, что сегодня молодые предприниматели все активнее занимают разные ниши и даже высоты в бизнесе. Они играют ключевую роль в продвижении бизнеса, осваивая новые отрасли и подходы. Форум в Уфе стал уникальной площадкой, где более 130 представителей молодежного бизнеса России и Казахстана могут обменяться опытом, наладить партнёрские связи. Возможно, даже создать стартапы, — сказал Дмитрий Вольвач. — Совместные проекты наших стран становятся первым шагом к выходу на международные рынки. Начав с партнёрства с Казахстаном, молодые предприниматели из России получают уникальную возможность тестировать свои идеи и готовить бизнес к дальнейшему выходу на глобальные рынки».
Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев отметил, что выбор Уфы в качестве площадки проведения международного форума объясняется многолетними традициями сотрудничества между казахским и башкирским народами, а также высоким уровнем развития республики.
«Сегодняшнее мероприятие проходит в городе с современной инфраструктурой. Символом этого стал Дворец борьбы — объект, который служит спортивной и культурной площадкой, — сказал Кайрат Торебаев. — Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана — важный шаг для передачи инициативы молодому поколению, которое станет основой дальнейшего нашего взаимодействия».