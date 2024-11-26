В омском Минздраве произошли громкие назначения

Так, в соответствии с документом, Ольга Богданова назначена заместителем министра здравоохранения Омской области — начальником управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям.
Отметим, что Ольга Богданова ранее уже занимала этот пост в течение почти 10 лет. Потом она возглавила «Гинекологическую больницу № 8» в Амурском поселке Омска.
О готовящемся возвращении Ольги Богдановой в омский Минздрав «СуперОмск» сообщал в начале ноября 2024 года.
Также, согласно распоряжению губернатора, заместителем министра здравоохранения назначена Ольга Мигунова. До этого она работала начальником управления стратегического развития и реформирования здравоохранения областного Минздрава.
Контракты с Богдановой и Мигуновой заключены сроком на один год.
Напомним, что на прошлой неделе в омском Минздраве состоялась отставка трех заместителей министра — первого зама Елены Шипиловой, а также обычных заместителей Элеоноры Кролевец и Натальи Ивановой. Сейчас должность второго первого заместителя в областном Минздраве, по всей видимости, будет упразднена.