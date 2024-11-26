В омском Минздраве произошли громкие назначения

Напомним, что на прошлой неделе в омском Минздраве состоялась отставка трех заместителей министра — первого зама Елены Шипиловой, а также обычных заместителей Элеоноры Кролевец и Натальи Ивановой. Сейчас должность второго первого заместителя в областном Минздраве, по всей видимости, будет упразднена.