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В омском Минздраве произошли громкие назначения

Во вторник, 26 ноября 2024 года, опубликовано распоряжение губернатора Виталия Хоценко о громких, по мнению автора, назначениях в Министерстве здравоохранения Омской области.

Так, в соответствии с документом, Ольга Богданова назначена заместителем министра здравоохранения Омской области — начальником управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям.

Отметим, что Ольга Богданова ранее уже занимала этот пост в течение почти 10 лет. Потом она возглавила «Гинекологическую больницу № 8» в Амурском поселке Омска.

О готовящемся возвращении Ольги Богдановой в омский Минздрав «СуперОмск» сообщал в начале ноября 2024 года.

Также, согласно распоряжению губернатора, заместителем министра здравоохранения назначена Ольга Мигунова. До этого она работала начальником управления стратегического развития и реформирования здравоохранения областного Минздрава.

Контракты с Богдановой и Мигуновой заключены сроком на один год.

Напомним, что на прошлой неделе в омском Минздраве состоялась отставка трех заместителей министра — первого зама Елены Шипиловой, а также обычных заместителей Элеоноры Кролевец и Натальи Ивановой. Сейчас должность второго первого заместителя в областном Минздраве, по всей видимости, будет упразднена.