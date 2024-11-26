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Лидер СРЗП появился на публике в футболке с изображением Путина

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов пришел в Государственную думу в футболке с изображением российского президента Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник».

Источник: Газета.Ру

Об этом сообщает RTVI.

На вопрос, где Миронов приобрел футболку, политик ответил, что это «секрет».

22 ноября, на следующий день после удара Россией ракетой «Орешник» по промышленному комплексу на Украине, в маркетплейсах появилась футболка с изображением Путина и надписью «Крепкий Орешник». Товар стоил 1250 рублей.

23 ноября производитель футболок сообщил, что планирует выпустить одежду в обновленном варианте.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.

Госдума