Лидер СРЗП появился на публике в футболке с изображением Путина

Об этом сообщает RTVI.
На вопрос, где Миронов приобрел футболку, политик ответил, что это «секрет».
22 ноября, на следующий день после удара Россией ракетой «Орешник» по промышленному комплексу на Украине, в маркетплейсах появилась футболка с изображением Путина и надписью «Крепкий Орешник». Товар стоил 1250 рублей.
23 ноября производитель футболок сообщил, что планирует выпустить одежду в обновленном варианте.
21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.